Man veroordeeld voor smaad en verspreiden naaktfoto’s van ex-vriendin

Een 31-jarige man uit Bakel is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand voor smaad en aantasting van de eer en goede naam van zijn ex-vriendin.

De vrouw stuurde tijdens haar relatie met de verdachte naaktfoto’s naar hem toe. Nadat de vrouw hun relatie in december 2013 verbrak, verspreidde de man deze foto’s via Facebook onder haar collega’s en vrienden. Ook printte hij de foto’s en stuurde die met de post naar buurtbewoners van de vrouw.

Het slachtoffer heeft door het gebeuren veel schaamte en stress ervaren en durfde zich niet meer te vertonen bij collega’s, vrienden en familie. Ook heeft zij door dit alles haar baan verloren. Hoewel de verdachte is aangesproken op zijn gedrag, ging hij desondanks toch door met het verspreiden van de foto’s. De smaad was bovendien specifiek gericht op de directe sociale omgeving van het slachtoffer. Verder rekent de rechtbank het de verdachte aan hij heeft gekozen voor verspreiding via Facebook en de inherente risico’s op verdere verspreiding. Dit alles maakt dat de rechtbank een zwaardere taakstraf oplegt dan de officier van justitie eiste, omdat zij een taakstraf van 60 uur te licht vindt. Daarnaast is een voorwaardelijk celstraf volgens de rechtbank nodig om de verdachte ervan te weerhouden opnieuw de fout in te gaan.

De rechtbank veroordeelt de verdachte daarnaast tot betaling van een schadevergoeding van 1.750 euro aan het slachtoffer.