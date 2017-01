Geen rectificatie NRC over banden podologen en Noorse Broeders

Dagblad NRC hoeft een artikel over banden tussen stichting LOOP, een beroepsorganisatie voor podologen, en geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland (CGN) niet te rectificeren. In het artikel stelt de krant onder meer dat er banden zijn tussen de stichting en de geloofsgemeenschap, die ook wel bekend staat als de Noorse Broeders. De voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel oordeelt dat de inhoud van het artikel voldoende is onderbouwd.

Geldstromen

In het artikel, dat op 17 november 2016 werd gepubliceerd, staat onder meer dat er geldstromen zijn tussen stichting LOOP en de Noorse Broeders. Ook zouden leden van het kerkgenootschap gratis werken voor een aan CGN gelieerde organisatie, waar de stichting gebruik van maakt. Die stichting vroeg de rechter om de krant te bevelen een rectificatie te plaatsen, omdat de beschuldigingen in het artikel volgens haar niet voldoende onderbouwd zijn. Ook zou de krant niet op de juiste wijze hoor en wederhoor hebben toegepast.



Journalistieke vrijheid

Bij het beoordelen van de zaak maakt de rechter een afweging tussen de journalistieke vrijheid van de krant en het recht op bescherming van de eer en goede naam van de stichting en haar bestuurders. De rechter oordeelt dat de inhoud van het artikel voldoende steun vindt in het feitenmateriaal dat de krant tot haar beschikking had. Zo zijn diverse passages in het artikel onderbouwd met correspondentie van de bestuurders van de stichting, die in handen is van de krant. De krant heeft de stichting bovendien voldoende kans gegeven om te reageren op de inhoud van het artikel. De publicatie van het artikel was daarom niet onrechtmatig.