1 jaar cel voor steken van net vrijgekomen man

Een 23-jarige man wilde in Utrecht een man zwaar lichamelijk letsel toebrengen door hem met een mes te steken in zijn bovenbeen, zo oordeelt de rechtbank Midden-Nederland. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Daarnaast krijgt hij een contactverbod met het slachtoffer en moet hij nog 3 maanden uitzitten van een eerdere veroordeling.

Geen poging tot doodslag

De verdachte wordt vrijgesproken van poging tot doodslag. Het aangetroffen letsel in de hals past niet bij een messteek richting hals. Daarnaast verklaart het slachtoffer wisselend over de wijze waarop hij is gestoken, terwijl hij als enige verklaart over steken richting hals. De rechtbank is wel van oordeel dat de verdachte met zijn gedrag geprobeerd heeft om het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Het steken in het bovenbeen heeft een slagaderlijke bloeding met ernstig bloedverlies als gevolg gehad.

Sms berichten

In de telefoon van de verdachte zijn sms-berichten aangetroffen waarin wordt gezegd “Kan mij niks ik maak hem dood”. De rechtbank houdt er dan ook ernstig rekening mee dat verdachte weer een ernstig misdrijf zal begaan en legt daarom het contactverbod direct op.