BinckBank schikt voor 8 miljoen euro in zaak Alex Vermogensbank

BinckBank keert aan beleggers die zich misleid voelen door vermogensbeheerder Alex Vermogensbank in totaal 8 miljoen euro schadevergoeding uit.

De onlinebroker bereikte daarover overeenstemming met beleggersvereniging VEB en juridisch adviesbedrijf Vermogensmonitor, zo werd vrijdag bekend.

In 2014 hebben verschillende klanten van Alex Vermogensbeheer klachten ingediend over onder meer de manier waarop werd gewaarschuwd voor het risico van de marktomstandigheden die zich voordeden in 2014.

Ook werd geklaagd over de informatievoorziening door Alex Vermogensbeheer gedurende de periode van 8 september 2012 tot en met 26 augustus 2014.

BinckBank nam in 2015 al een voorziening van 5,25 miljoen euro voor de kwestie. In de cijfers over het vierde kwartaal van 2016 zal BinckBank nog eens een bedrag van 2,75 miljoen euro moeten afboeken.

Reclame

BinckBank werd eerder door de AFM op de vingers getikt over onduidelijke en misleidende reclame die het zou hebben gemaakt voor dochterbedrijf Alex in de periode van 8 september 2012 tot 26 augustus 2014. BinckBank kreeg daarvoor een boete van 750.000 euro, maar ging daartegen in beroep. Dat beroep loopt nog.

Dat BinckBank schikt, betekent volgens de VEB overigens niet dat Alex Vermogensbeheer enige vorm van schuld of aansprakelijkheid erkent.