Harderwijker veroordeeld voor o.a. vrijheidsberoving en diefstal

De rechtbank veroordeelde vandaag een 27-jarige man uit Harderwijk voor de diefstal van een mobiele telefoon, vrijheidsberoving, poging afpersing en een poging zware mishandeling. De man krijgt een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar.

De man heeft de telefoon van het slachtoffer afgepakt en heeft het slachtoffer vervolgens gedwongen in de auto van de man te gaan zitten. Vervolgens is hij met het slachtoffer naar zijn woning gereden. Hier heeft hij het slachtoffer gedwongen de woning binnen te gaan en op een poef te gaan zitten. Hij heeft toen het slachtoffer geschopt en geslagen en geprobeerd te dwingen tot het afgeven van geld. De Harderwijker had daarbij een mes in zijn hand en heeft met het mes in de onderarm van het slachtoffer gestoken.

Eerder veroordeeld voor geweldsdelicten

De rechtbank rekent het de man aan dat hij door het plegen van deze feiten de levenssfeer van het slachtoffer op grove wijze heeft geschonden. Hij is, enkel met het oog op zijn eigen belang, er niet voor teruggedeinsd om het slachtoffer te bedreigen en grof geweld te gebruiken. Dit getuigt van een volkomen gebrek aan respect voor andere mensen en hun welzijn. De rechtbank heeft bij de hoogte van de straf rekening gehouden met het grove karakter van het geweld dat is toegepast en met het strafblad van de man. Uit het strafblad blijkt dat de man reeds eerder is veroordeeld voor geweldsdelicten. Hij laat zich daardoor kennelijk niet weerhouden van het opnieuw plegen van gewelddelicten.

Bijzondere voorwaarden

Aan de proeftijd van 3 jaar zijn een groot aantal bijzonder voorwaarden verbonden, waaronder een verplichte klinische behandeling.