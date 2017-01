4 jaar cel voor poging tot en voorbereiding van gewapende overval op supermarkt

De rechtbank Oost-Brabant heeft zojuist een 58-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor een poging tot een gewapende overval op een supermarkt en een voorbereiding daarvan.

De verdachte ging in januari vorig jaar met een medeverdachte een supermarkt in Bakel binnen en bedreigde het personeel met een vuurwapen. Toen de filiaalmanager er vandoor ging, werd hij achtervolgd, vastgepakt en geschopt. Het slachtoffer werd vervolgens richting de supermarkt terug gesleurd door een van de overvallers. De verdachte en zijn medeverdachte maakten zich vervolgens uit de voeten omdat het alarm afging.

De verdachte was ook betrokken bij de voorbereiding van een overval op een supermarkt in Son, een week na de poging in Bakel. Hij had een bivakmuts, handschoenen, tas, vuurwapen en een gestolen auto in bezit en stond tegen sluitingstijd samen met een medeverdachte op de parkeerplaats van de supermarkt te wachten. Op enig moment reden de verdachten weg in de gestolen auto. Patrouillerende politieagenten kregen de auto in het vizier en gaven een stopteken, omdat er geen verzekeringsgegevens beschikbaar waren van de auto. De bestuurder negeerde het stopteken echter, waarna de politie de achtervolging inzette. Op hun vluchtroute gooiden de verdachte en zijn mededader handschoenen, een bivakmuts en een vuurwapen uit de auto. De rechtbank oordeelt dat de verdachte het plan had om samen met de medeverdachte de supermarkt te overvallen en dat hij daarvoor de nodige voorbereidingen had getroffen. De medeverdachte werd eerder al veroordeeld voor zijn aandeel in de poging tot gewapende overval en de voorbereiding daarvan.

De rechtbank oordeelt dat er sprake was van een planmatige aanpak, waarbij de verdachte niets aan het toeval wilde overlaten. Er vonden voorverkenningen plaats en er is gebruikgemaakt van een door een ander gehuurde auto en een gestolen auto, vermommingen en nieuwe, merkloze schoenen. Ook bedreigden de verdachte en zijn mededader medewerkers van de supermarkt in Bakel met vuurwapens. Naar de geplande overval in Son namen ze zelfs een doorgeladen wapen mee. Ze zijn er verder niet voor teruggeschrokken daadwerkelijk fysiek geweld te gebruiken op het moment dat de filiaalmanager besloot te vluchten. Daarnaast is de verdachte eerder veroordeeld, maar dit heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de huidige delicten te plegen. De rechtbank acht het daarom noodzakelijk om de verdachte een lange celstraf te geven om hem het verkeerde van zijn handelen te laten inzien en hem duidelijk te maken dat de samenleving dit gedrag niet tolereert. De rechtbank heeft de gevangenneming van de verdachte bevolen omdat hij op het moment van de uitspraak nog op vrije voeten was.