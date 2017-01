Celstraf en verplichte behandeling na mishandeling partner

Een 53-jarige man uit Zoetermeer is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Daarnaast moet hij zich verplicht laten behandelen. De rechtbank achtte de man schuldig aan mishandeling van zijn toenmalige partner in oktober 2016, in een woning in Utrecht.

Slaan en schoppen

De man heeft het slachtoffer tijdens een ruzie in haar gezicht geslagen, haar geduwd en haar, toen zij op de grond lag, meermalen tegen haar hoofd geschopt. Dat was niet alleen pijnlijk voor het slachtoffer, zij liep ook kneuzingen en blauwe plekken in

Behandeling

De rechtbank vindt dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte opnieuw in de fout gaat. Hij is al vaker veroordeeld voor geweldsmisdrijven tegen (ex)-partners. Hij liep nog in een proeftijd na mishandeling van hetzelfde slachtoffer. Daarnaast leidt hij aan een persoonlijkheidsstoornis. De behandeling moet helpen voorkomen dat hij opnieuw in de fout gaat. De rechtbank verbond daar een lange proeftijd van 5 jaar aan: als hij binnen die vijf jaar opnieuw de fout in gaat loopt hij het risico dat hij ook de twee maanden voorwaardelijke celstraf moet uitzitten.

Contactverbod

De proeftijd geldt ook voor het contact- en locatieverbod dat de rechtbank oplegde. Hij mag geen contact opnemen met het slachtoffer en ook niet bij haar woning in de buurt komen.

​Voorarrest

De man was in afwachting van zijn proces op vrije voeten gesteld. Omdat hij nog niet zijn hele straf in voorarrest heeft uitgezeten moet hij dat nu alsnog gaan doen.