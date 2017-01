Ontslag van rechtsvervolging voor afvuren waarschuwingsschot

De rechtbank Limburg heeft vandaag een 57-jarige man uit Kerkrade ontslagen van alle rechtsvervolging. De rechtbank vindt bewezen dat de man op 7 mei 2015 heeft geschoten bij een café in Sittard en daardoor waren meerdere mensen in gevaar. De rechtbank oordeelt echter dat hij handelde uit noodweer(exces).

Schieten met gevaar voor mensenlevens

Op 7 mei 2015 werden voor café Dug Out in Sittard 3 personen grof mishandeld door een groot aantal leden van motorclub Bandidos. Daarbij werd onder meer gebruik gemaakt van een boksbeugel. De rechtbank heeft op de zitting op de camerabeelden van het café zelf gezien dat er ernstig gevaar dreigde dat de drie mishandelde personen zeer zwaar lichamelijk letsel konden oplopen.

De verdachte, uitbater van dit café, heeft toen hij deze mishandelingen zag, een geladen pistool gepakt en vanuit het café één keer door de ruit naar buiten geschoten. Vóór die ruit vond de kloppartij plaats. Hierdoor had de verdachte een of meer leden van de Bandidos dodelijk kunnen raken. De rechtbank acht daarom poging doodslag bewezen.

Afschrikken met een vuurwapen

De verdachte heeft verklaard dat hij het pistool alleen maar wilde gebruiken om af te schrikken. De rechtbank acht het afschrikken met een vuurwapen in een geval als dit op zichzelf niet onredelijk.

De rechtbank is echter van oordeel dat de verdachte te ver is gegaan in hóe hij heeft geschoten om af te schrikken. Schieten op een mensenmenigte is niet geoorloofd en had mensenlevens kunnen kosten. De verdachte had zijn doel ook kunnen bereiken door naar buiten te lopen en in de lucht te schieten.



Geen verwijt omdat de verdachte handelde vanuit heftige emoties

De verdachte heeft verklaard dat hij al zeer gestrest was, vervolgens in paniek is geraakt en zich machteloos voelde toen hij zag dat zijn vrienden door een overmacht van personen op zeer agressieve wijze werden mishandeld. De rechtbank acht aannemelijk dat de verdachte door heftige emoties was bevangen en dat hij daarom niet op een juiste wijze een waarschuwingsschot heeft gelost. Dat betekent dat de verdachte in dit geval niet kan worden verweten dat hij niet juist heeft gehandeld. Daarom ontslaat de rechtbank de verdachte van alle rechtsvervolging.

Bezit alarmpistool

Het tweede feit waar verdachte van wordt verdacht, namelijk het bezit van een alarmpistool (een ander pistool dan waar bij in bovenstaande situatie mee geschoten is) wordt wel bestraft. Verdachte krijgt hiervoor een geldboete van € 550. Aangezien verdachte al geruime tijd in voorarrest heeft doorgebracht voor een feit waar hij uiteindelijk geen straf voor krijgt, wordt dit in mindering gebracht op de geldboete.