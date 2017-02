Man krijgt taakstraf voor stalken minderjarig meisje

Een 56-jarige man uit Someren is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur, waarvan 50 uur voorwaardelijk. De man viel over een periode van ruim een jaar een minderjarig meisje lastig.

De destijds 52-jarige verdachte had vanaf juli 2012 het idee dat een toen 13-jarig meisje in hem geïnteresseerd was. Hij nam vanaf die periode op verschillende momenten camerabeelden op vanuit zijn woning van het meisje wanneer ze lopend of fietsend langskwam. De man bewaarde die beelden. Via internet ging de man de contacten van het meisje na en bezocht verschillende evenementen en locaties toen zij daar ook was. In september 2013 stuurde de man via WhatsApp berichten over het inmiddels 15-jarige meisje naar een vriendin van haar. De vader van het meisje liet daarop weten dat zij niet van zijn interesse gediend was. Enige tijd later hing de verdachte een cadeautje aan haar fiets en bezocht hij in het voorjaar van 2014 wedstrijden van haar voetbalteam. Hierna heeft ook de moeder van het meisje de verdachte aangesproken op zijn gedrag. In september van dat jaar hing hij desondanks een cadeautje en een briefje aan de deur van haar woning.

Deels vrijspraak

Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte geen beelden van het meisje mogen maken en zou hij – naast de belaging van het meisje – ook haar vriendin hebben gestalkt. Volgens de rechtbank kreeg de aandacht van de verdachte voor het meisje het karakter van belaging vanaf september 2013 toen hij haar vriendin via WhatsApp benaderde. Verder spreekt de rechtbank de man vrij van belaging van de vriendin, omdat de aandacht niet op de vriendin gericht was, maar op het meisje.

Volgens de rechtbank overschreed de man met zijn gedrag de grenzen van het maatschappelijk betamelijke in aanzienlijke mate. Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van het meisje maakte. Zij werd psychisch fors belast, zeker gelet op het grote leeftijdsverschil tussen de man en het meisje. Daarnaast heeft de verdachte er blijk van gegeven dat hij het kwalijke van zijn handelen niet of nauwelijks inziet. Anderzijds weegt mee dat de verdachte niet eerder met justitie in aanraking is geweest en dat hij na september 2014 is gestopt met het belagen van het meisje. De rechtbank legt een deels voorwaardelijke straf op om de man ervan te weerhouden opnieuw in de fout te gaan. Daaraan koppelt de rechtbank als bijzondere voorwaarde een contactverbod met het meisje.