Veroordeling voor levensdelicten in GGZ-instelling

Aan een 24-jarige man uit Delft is TBS met voorwaarden opgelegd voor doodslag op een medepatiënt en poging tot doodslag op een andere medepatiënt. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag bepaald.

De verdachte was op 29 juli 2014 met een ernstige psychose opgenomen op de high intensive care crisisafdeling van GGZ Delfland in Delft. In de avond van 30 juli 2014 verbleef hij met 2 van zijn medepatiënten in de huiskamer van de crisisafdeling. De verantwoordelijk psychiatrisch verpleegkundige had de patiënten bij aanvang van haar dienst kort begroet, maar hen daarna gedurende circa 4 uur zonder enig toezicht alleen gelaten. In die tijd hebben de ernstige incidenten zich voorgedaan.

De verdachte is, als volledig ontoerekeningsvatbaar, ontslagen van alle rechtsvervolging voor zijn daden. Hij krijgt daarom geen gevangenisstraf opgelegd.

De rechtbank had in mei 2015 aan de verdachte de maatregel van TBS met voorwaarden opgelegd. Het OM was daartegen in hoger beroep gekomen, omdat het OM die maatregel niet verstrekkend genoeg vond. Het OM vorderde TBS met dwangverpleging.

Het Haagse hof heeft in hoger beroep eveneens, ook gelet op recente rapportages van gedragsdeskundigen, geoordeeld dat op dit moment volstaan kan worden met TBS met voorwaarden. Uit deze rapportages blijkt dat de behandeling van de verdachte, mede door zijn inzet en bijkomende omstandigheden, bijzonder goed verloopt.