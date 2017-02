Nijmegenaar veroordeeld voor o.a. bedreiging en mishandeling

Een 28-jarige man uit Nijmegen is veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De man heeft zich schuldig gemaakt aan mishandeling, vernieling en bedreiging van meerdere personen.

De strafbare feiten zijn gepleegd in de periode van eind april 2016 tot en met midden juni 2016. In april heeft de man zijn ex-vriendin in een café in Nijmegen uit het niets een kopstoot gegeven. Enkele weken daarna heeft hij de binnenspiegel van haar auto vernield. Vervolgens heeft de man zijn ex-vriendin, haar vader en haar ex-partner via sms-berichten, ingesproken berichten of telefoongesprekken bedreigd met de dood, zwaar lichamelijk letsel of brandstichting. In juni is de auto van de ex-vriendin in vlammen opgegaan, maar betrokkenheid van de man daarbij is niet aangetoond. Wel was de man van deze gebeurtenis kennelijk op de hoogte, gelet op de inhoud van zijn dreigende berichten.

Zeer bang

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij, door naar de brandstichting te verwijzen in zijn bedreigingen, zijn ex-vriendin en haar vader zeer bang heeft gemaakt. Ook de mishandeling van zijn ex-vriendin door middel van een kopstoot en de bedreiging van haar ex-partner, die tevens de vader van haar jonge kind is, zijn wat de rechtbank betreft erg verwerpelijk.

Bijzondere voorwaarden

Mede gelet op het strafblad van de man, waarop veroordelingen voor vergelijkbare strafbare feiten staan, vindt de rechtbank alleen een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend. Aan het voorwaardelijke strafdeel zijn, met een proeftijd van drie jaar, bijzondere voorwaarden verbonden. Deze moeten ervoor zorgen dat de man in de toekomst dit soort feiten niet meer pleegt. Ter bescherming van de slachtoffers zijn bijzondere voorwaarden in de vorm van een contact- en locatieverbod opgelegd. Het contact- en het locatieverbod zijn ook bevolen in de vorm van vrijheidsbeperkende maatregelen. De rechtbank heeft zowel de bijzondere voorwaarden als de vrijheidsbeperkende maatregelen dadelijk uitvoerbaar verklaard, zodat zij ondanks het instellen van hoger beroep direct hun werking hebben.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man aan zijn ex-vriendin en haar vader een immateriële schadevergoeding betalen. Bij de ex-vriendin heeft dat te maken met het toegebrachte letsel en de inbreuk die de Nijmegenaar op haar persoonlijke levenssfeer heeft gemaakt. Hij heeft haar zo bang gemaakt met zijn dreigementen dat zij een tijdlang niet meer in haar eigen woning durfde te wonen. Bij de vader is door de dreigementen een bestaande posttraumatische stressstoornis herleefd. Hierdoor moet de vader nu opnieuw een psychologische behandeling ondergaan.

De volledige uitspraak wordt binnenkort gepubliceerd.