TBS met dwangverpleging na aanval met hamer

Een 25-jarige man die in juni 2016 probeerde om met een hamer een vrouw dood te slaan krijgt TBS met dwangverpleging opgelegd. Dat heeft de rechtbank Overijssel besloten. De man viel de vrouw in juni 2016 aan in de buurt van Losser. Hij sloeg haar meerdere malen met kracht op het hoofd en kneep daarna haar keel dicht. Omdat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is krijgt hij naast de TBS met dwangverpleging geen celstraf opgelegd. Wel moet hij de vrouw een schadevergoeding van ruim 11.000 euro betalen.

Aanval

Op de dag van de aanval kocht de man een hamer en reed hij naar het bos, waar zijn latere slachtoffer haar hond aan het uitlaten was. De man zag haar staan bij haar auto en viel haar van achteren aan toen hij zijn kans schoon zag. Hij sloeg haar meerdere keren hard op het hoofd met de hamer. Door de aanval viel de vrouw, waarna hij haar keel dicht kneep. De vrouw sloeg de man van zich af en wist te ontkomen. Dader en slachtoffer kenden elkaar voor de aanval niet.

Ontoerekeningsvatbaar

De man leidt volgens deskundigen aan ernstige stoornissen, die de aanval op de vrouw veroorzaakten. In de periode voor de aanval keek hij veel extreem gewelddadige filmpjes. Hij was geobsedeerd door geweld en identificeerde zich met de aanvallers in de filmpjes die hij keek. Daarnaast was hij geobsedeerd door kinderporno. Zijn obsessies houden verband met een ernstige vorm van autisme. De voortdurende blootstelling aan geweld heeft zijn denken vertroebeld. Hij heeft verklaard dat dwanggedachten hem ertoe brachten de vrouw te slaan. De deskundigen oordelen dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en schatten de kans op herhaling hoog in als hij niet behandeld wordt. Dat kan alleen binnen het kader van TBS met dwangverpleging succesvol gebeuren. De rechtbank neemt het oordeel van de deskundigen over.