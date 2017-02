Vrijspraak van verkrachting echtgenote

De rechtbank spreekt een 48-jarige man uit Harreveld vrij van verkrachting van zijn echtgenote met wie hij toen in echtscheiding lag.

De man mocht tijdens de tumultueuze echtscheidingsperiode niet in de woning in Harreveld komen. Toch is de man op 11 juli 2016 door zijn kinderen in de woning gelaten zonder dat aangeefster dit wist. Hij heeft zich in de woning verstopt en is midden in de nacht naar de slaapkamer van aangeefster gegaan om afspraken te maken over de echtscheiding en de toekomst. Om te voorkomen dat aangeefster de politie zou bellen heeft hij haar telefoon weggelegd. Ook mocht aangeefster de slaapkamer eerst niet verlaten. Aangeefster heeft uit angst en om de man rustig te houden het gesprek meegespeeld en uiteindelijk ook seks met verdachte gehad. Zij maakte op dat moment niet verbaal of fysiek kenbaar dat zij geen seks wilde. Aangeefster en de man zijn zeker twee uur op de slaapkamer geweest. In deze twee uur hebben aangeefster en de man eerst lange tijd gesproken en daarna seks gehad op een wijze die binnen hun eerdere relatie gangbaar was.

De officier van justitie had 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, geëist. Naar het oordeel van de rechtbank was het voor de man niet kenbaar en hoefde het gelet op het tijdsverloop, het daarin gevoerde gesprek en de houding van aangeefster voor de man ook niet kenbaar te zijn dat de vrouw uit angst handelde en dat zij de seksuele handelingen niet wilde. De rechtbank heeft verdachte, die sinds 12 juli 2016 in voorarrest zat, op 20 januari 2017 in vrijheid gesteld.

De volledige uitspraak wordt binnenkort gepubliceerd.