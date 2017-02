12 jaar voor mishandeling, verkrachting, afpersing en vrijheidsberoving

De rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar heeft op 3

februari 2017 aan de 39-jarige El N. twaalf jaar gevangenisstraf opgelegd. Ook

moet hij aan het slachtoffer 50.000,- euro betalen voor de ernstige psychische

schade die zij heeft opgelopen en ruim 58.000,-

euro voor het geld dat hij haar heeft afgetroggeld.





Vrijheidsberoving, mishandeling, verkrachting en afpersing

Het slachtoffer had El N. leren kennen via een datingsite.

Al bij een van de eerste ontmoetingen vroeg hij om geld. Hij bleek filmopnamen

te hebben gemaakt van hun seksueel contact en dreigde die openbaar te maken als

zij niet betaalde. Aangeefster maakte 5.000 euro over in de hoop van hem af te

zijn maar kwam in een nachtmerrie terecht die zeven weken heeft geduurd. In

deze periode is zij door hem met regelmaat en op mensonterende wijze

mishandeld, seksueel misbruikt, bedreigd en vernederd. Er zijn brandende

sigaretten tegen haar lichaam gedrukt en de vlam van een gasbrander is tegen

haar hoofd en lichaam gehouden. Het slachtoffer heeft aan de mishandelingen

tientallen brandwonden en blijvende schade aan haar oor overgehouden. In deze

periode is zij dagelijks, vaak meerdere malen per dag, verkracht. El N. heeft haar

meerdere keren bedreigd door met een vuurwapen rakelings langs haar te

schieten.

Dit

alles speelde zich vooral af in haar eigen woning. El N. belette haar de woning

te verlaten en isoleerde haar van familie en vrienden door haar telefoon,

bankpassen en autosleutels af te nemen. Hij liet haar grote hoeveelheden

alcohol en harddrugs gebruiken en hongerde haar uit. Ook liet hij haar urine

drinken en zijn ontlasting eten. Zij werd door dit alles zwak en labiel en was niet

meer in staat zich aan zijn macht te onttrekken

Onder dreiging van het openbaar maken van compromitterende (seks)films

en foto’s die hij had gemaakt, dwong hij de vrouw tot afgifte van grote

geldbedragen en tot het aangaan van een lening. Al dat geld ging naar zijn

eigen bankrekening.

De gevolgen voor het slachtoffer zijn enorm. Niet alleen is

haar grote materiele schade toegebracht, maar ook lichamelijk en vooral

psychisch zal zij nog lange tijd – en wellicht de rest van haar leven – de

nadelige gevolgen ondervinden. Zij heeft zich onder traumabehandeling moeten

stellen van een psycholoog en functioneert met moeite in haar dagelijks leven.





Strafmotivering

De

rechtbank overweegt expliciet in het vonnis dat een langdurige straf als deze

over het algemeen wordt opgelegd bij moord of doodslag of bij ernstige delicten

met meerdere slachtoffers. Deze zaak kenmerkt zich echter door een gruwelijke

handelwijze van verdachte gedurende een periode van maar liefst zeven weken met

enorme gevolgen voor het slachtoffer. De rechtbank kan zich dan ook geheel vinden

in de door de officier van justitie geëiste 12 jaar gevangenisstraf