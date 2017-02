Kabinet breidt strafbaarstelling belemmeren humanitaire hulp uit

Het belemmeren van humanitaire hulp tijdens een niet-internationaal gewapend conflict wordt strafbaar als internationaal misdrijf. Dit staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Blok van Veiligheid en Justitie. De maatregel voert een door de Tweede Kamer aanvaarde motie van het lid Sjoerdsma uit waarin de regering is verzocht de Wet internationale misdrijven op dit punt uit te breiden.

Op dit moment is de belemmering van humanitaire hulp met als doel de uithongering van de bevolking slechts strafbaar in geval van een internationaal gewapend conflict. Naar het oordeel van het kabinet is dat anno 2017 niet goed meer te begrijpen. Het klassieke gewapend conflict tussen twee staten komt heden ten dage weinig voor. Gewapende conflicten met een niet-internationaal karakter komen juist vaker voor. Bijvoorbeeld gewapende conflicten tussen een staat en een georganiseerde gewapende groep of conflicten in zogenaamde failed states tussen gewapende groepen onderling.

In dergelijk conflicten is het verhinderen van humanitaire hulp een wijdverbreid fenomeen. De Verenigde Naties en organisaties als het Internationale Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen, Amnesty International en Human Right Watch hebben er in verschillende rapporten melding van gemaakt. De beperking tot internationale conflicten staat effectief strafrechtelijk optreden in de weg.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.