DNB legt in totaal zes bestuurlijke boetes op aan Stichting GSFS Pensionfund en drie feitelijk leidinggevenden, en aan GSFS Asset Management B.V. en een feitelijk leidinggevende

Overtreding

Op grond van artikel 116 van de Pensioenwet is het een pensioenfonds uitsluitend toegestaan activiteiten te verrichten in verband met pensioen en werkzaamheden die daarmee verband houden. DNB heeft vastgesteld dat Stichting GSFS Pensionfund, in bewuste en nauwe samenwerking met GSFS Asset Management B.V., op grote schaal dividendarbitrage activiteiten heeft verricht, waarbij de aankoop van aandelen werd gefinancierd met andere middelen dan de ingelegde premies en de omvang van het belegd vermogen de omvang van de ingelegde pensioenpremies vele malen overschreed. Hiermee hebben het pensioenfonds, en GSFS Asset Management als medepleger, artikel 116 van de Pensioenwet overtreden. Naar het oordeel van DNB hebben de beboete natuurlijke personen feitelijk leiding gegeven aan deze overtredingen.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtredingen van artikel 116 van de Pensioenwet bedraagt EUR 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van de bestuurlijke boetes dient DNB in haar overwegingen rekening te houden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van betrokkenen. De bestuurlijke boete voor Stichting GSFS Pensionfund is onder meer in verband met het beperken van schade voor de deelnemers gematigd. Met de bestuurlijke boete voor GSFS Asset Management B.V. wordt mede het door haar met de overtreding behaalde voordeel ontnomen.