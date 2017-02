8 jaar celstraf voor doodslag Ypenburg

De rechtbank Den Haag heeft een 32-jarige man veroordeeld voor doodslag van een 28-jarige man op 16 februari 2016 in de Haagse wijk Ypenburg. De dader is getrouwd met de ex van het slachtoffer. De vrouw en het slachtoffer hadden samen een kind, dat opgroeide in het gezin van de dader en de vrouw.

Klaarlichte dag

Na een korte woordenwisseling en een vechtpartij in de straat waar de dader woonde, heeft de 32-jarige man op klaarlichte dag een vuurwapen uit zijn woning gehaald en drie minuten later op korte afstand meerdere schoten gelost in de richting van het slachtoffer. Deze overleed als gevolg hiervan.

Straf

De officier van justitie had ter terechtzitting een celstraf van 11 jaar geëist. Die eis vindt de rechtbank te hoog, met name vanwege de omstandigheden waaronder het is gebeurd en de straffen die in soortgelijke gevallen worden opgelegd. De rechtbank legt een celstraf van 8 jaar op.