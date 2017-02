4 maanden celstraf en rijontzegging voor verlaten plaats dodelijk ongeval

Een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld voor het verlaten van de plaats van een verkeersongeval waarbij hij betrokken was. Ook was zijn rijbewijs ingevorderd vanwege een eerder verkeersdelict en was de auto voorzien van Duitse kentekenplaten die niet bij het voertuig hoorden. De man krijgt hiervoor een gevangenisstraf van 4 maanden en een rijontzegging van 24 maanden. Daarnaast legt de rechtbank hem 2 weken hechtenis op omdat de auto niet verzekerd was.

De verdachte botste in november 2015 ’s nachts frontaal op een tegenligger die op de verkeerde weghelft reed in Duizel. De verdachte verwijderde de Duitse kentekenplaten en verliet daarna de plaats van het ongeval. De verdachte liet de bestuurder van de andere auto achter in plaats van hulp te verlenen of de hulpdiensten te bellen. Toen de politie later arriveerde, bleek de bestuurder om het leven te zijn gekomen bij de botsing. De verdachte meldde zich diezelfde middag op het politiebureau en kon daar worden aangehouden.

De rechtbank rekent het de verdachte aan dat hij zich niet bekommerde om het lot van de bestuurder van de andere auto. Bovendien is de man eerder in aanraking gekomen met politie en justitie vanwege verkeersdelicten, waaronder het rijden zonder geldig rijbewijs en diverse snelheidsovertredingen. De rechtbank oordeelt dat – naast een celstraf – het opleggen van een rijontzegging is geboden om de veiligheid van overige verkeersdeelnemers voor een lange periode te beschermen tegen de verdachte.