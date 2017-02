Langere gevangenisstraf in hoger beroep voor uitlokking van moord

Een 52-jarige man uit Vlaardingen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag bepaald. Hij heeft zijn vrouw aangezet haar vermeende minnaar te vermoorden. Zij heeft het slachtoffer op 1 februari 2013 in Vlaardingen doodgeschoten op het moment dat hij na een bezoek aan de moskee in zijn auto was gestapt.

De vrouw is daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. De verdachte heeft haar tot de moord gebracht door pornografische foto’s van haar te maken en te dreigen die openbaar te maken, haar te slaan en te schoppen en door te dreigen haar of haar kinderen te doden als zij het slachtoffer niet zou doodschieten. Ook heeft hij het vuurwapen geregeld en haar uitgelegd hoe het werkte.

De straf die het gerechtshof in deze zaak heeft opgelegd, is gelijk aan de eis van het openbaar ministerie. De rechtbank had eerder een gevangenisstraf opgelegd van 12 jaar. Volgens het gerechtshof is een gevangenisstraf van 18 jaar, ondanks de enigszins verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte, passender bij de ernst van het feit en de rol van de verdachte.