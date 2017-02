240 uur taakstraf voor veroorzaken ongeval met letsel

De 27-jarige man die op 20 december 2015 op de A12 bij Zoetermeer onder invloed van alcohol op een andere auto botste, krijgt van de rechtbank Den Haag de maximale taakstraf van 240 uur. Ook mag de man 2 jaar lang niet autorijden. De vrouw die de andere auto bestuurde, liep lichamelijk letsel op.

Ongeval

Op 20 december 2015 omstreeks 03:39 uur heeft het ongeval plaatsgevonden op de rechterrijbaan van de rijksweg A12, in de richting van Den Haag naar Utrecht. De man heeft verklaard als bestuurder bij het ongeval betrokken te zijn geweest, onder invloed van zeker 10 glazen whisky te hebben gereden en de vangrail te hebben geraakt.

De auto van het slachtoffer is tegen de rechtervangrail terecht gekomen en heeft nog ongeveer 600 meter langs die vangrail gereden. De achterzijde van de auto was zeer zwaar beschadigd. De bestuurdersstoel was afgebroken en in zijn geheel naar achteren geklapt.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat het verkeersgedrag van de man aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend is geweest. Hij is onder invloed van een behoorlijke hoeveelheid alcohol, met onvoldoende aangepaste snelheid en aandacht voor het verkeer en de verkeerssituatie achter op het voertuig van het slachtoffer gebotst. Als gevolg van dit ongeval is het slachtoffer gewond geraakt. De rechtbank neemt het de man extra kwalijk dat hij vervolgens de plaats van het ongeval heeft verlaten zonder zich om het slachtoffer te bekommeren.