Veroordelingen in zaak koningszilver

De rechtbank Limburg heeft vandaag twee mannen, die werkzaam waren voor de reinigingsdienst Rd4, veroordeeld voor verduistering in dienstbetrekking. De mannen hebben een taakstraf van 150 uur gekregen. Als ze die straf niet (goed) uitvoeren staat daar 75 dagen hechtenis voor.

Verduistering koningszilver en documenten

Zuid-Limburg werd in mei 2013 opgeschrikt door het bericht dat een kist met kostbaar koningszilver en kostbare documenten (onder andere een oud statutenboek) uit een kluis bij de Rabobank in Kerkrade was verdwenen. De stukken, die getuigden van eeuwen geschiedenis van schutterij de Broederschap St. Sebastianus 1617, bleken op 31 mei 2013 spoorloos. Na een onderzoek door de Rabobank en de politie moest de Rabobank erkennen dat de kluisruimte leeggemaakt was en dat de kist met de kostbaarheden op 28 mei 2013 met reinigingsdienst Rd4 was meegegeven.

Zo kwamen de kostbaarheden van de schutterij bij Rd4 terecht. Eén van de verdachten was bij Rd4 belast met het uitsorteren van binnengekomen goederen. Hij zag dat hij iets bijzonders aangevoerd kreeg en hij zette de bak, waarin het zilver zat, apart om het later eens goed te kunnen bekijken. Op een rustiger moment riep hij de andere verdachte erbij en ze bekeken samen de vondst. Ze hadden allebei wel in de gaten dat het iets bijzonders was en besloten de ketting mee te nemen en te proberen om hem te verkopen. De opbrengst zouden ze samen delen.

Undercoveractie

Na een tip werd een undercoveractie opgezet. Zo werd één van de mannen in de val gelokt. Terwijl hij het geld, dat hij van de undercoveragenten had gekregen, zat te tellen, viel de politie zijn woning binnen en werd hij aangehouden. Het zilver, dat al die tijd onder de vogelren had gelegen, kon via de politie teruggegeven worden aan de Broederschap. Een paar dagen later werd de andere man aangehouden.

Eis officier van justitie

De officier van justitie eiste voor beide mannen een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van drie jaar en een taakstraf van 150 uur.

Oordeel rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank met een aantal omstandigheden rekening gehouden.

De verduistering heeft voor beide mannen grote gevolgen gehad. Ze hebben beiden hun baan verloren. De kosten die RD4 heeft gemaakt voor het inhuren van een particulier recherchebureau moeten zij betalen. Daarnaast zeggen ze van hun fouten te hebben geleerd en ze hebben hun spijt over de gang van zaken betuigd. Bovendien is de strafzaak tegen de mannen om onduidelijke redenen heel erg lang op de plank blijven liggen voordat deze bij de rechtbank werd aangebracht. In die periode, inmiddels bijna 4 jaar, hebben beide mannen geen strafbare feiten meer gepleegd.

Hierdoor komt de rechtbank tot een lagere staf dan geëist is door de officier van justitie.