Tot anderhalf jaar cel voor verkrachting 15-jarig meisje

Twee mannen van 19 en 26 jaar krijgen celstraffen van respectievelijk negen en achttien maanden voor de verkrachting van een 15-jarig meisje uit Amsterdam.

De twee mannen verkrachtten het meisje in een auto in augustus 2015, nadat zij haar hadden gedrogeerd. Bij de verkrachting waren mogelijk nog twee andere mannen betrokken. Zij verschijnen op een later moment voor de rechter.

Het Openbaar Ministerie had tegen alletwee de mannen celstraffen geëist van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk.

De opgelegde straffen vallen in beide gevallen lager uit omdat de mannen niet eerder voor dergelijke feiten zijn veroordeeld en daarna ook niet meer met justitie in aanraking zijn geweest. De 19-jarige dader krijgt negen maanden celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk, omdat hij is veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht. Beide verdachten dienen zich gedurende maximaal twee jaar te laten begeleiden door de reclassering.