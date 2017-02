Elf en twaalf jaar gevangenisstraf voor gewelddadige woningoverval in Utrecht

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 februari 2016 uitspraak gedaan in de zaak van een gewelddadige woningoverval in Utrecht op 12 mei 2014. Twee verdachten stonden terecht. Beiden zijn schuldig bevonden. De ene dader is een gevangenisstraf opgelegd van twaalf jaar, de ander een gevangenisstraf van elf jaar.

De overval

Vier gemaskerde mannen drongen op 12 mei 2014 het huis binnen waar een echtpaar, hun vier kinderen en een van de grootouders aanwezig waren. De slachtoffers werden bedreigd met wapens en vastgebonden. De daders vroegen om geld en om de code van een kluis. Om hun eisen kracht bij te zetten schoten ze op de TV in de huiskamer en sloegen en schopten zij het echtpaar. De daders overgoten de man van het echtpaar met een vloeistof en dreigden hem in brand te steken. De daders vluchtten toen twee agenten aan de deur stonden. Tijdens de achtervolging voelde een van de agenten zich zo bedreigd dat hij schoot op een van de daders. Die werd geraakt in zijn been. Vervolgens werden beide agenten beschoten door in ieder geval twee andere daders. De agenten schoten terug.

Oordeel van de rechtbank

Twee verdachten hebben terechtgestaan voor deze feiten. De twee andere daders zijn onbekend gebleven. De rechtbank heeft de twee verdachten veroordeeld voor de woningoverval, de gijzeling van de kinderen en de poging tot doodslag van de agenten. De rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd van elf en dertien jaar. Beide verdachten hebben hoger beroep ingesteld.

Oordeel van het hof over verdachte 1

De eerste verdachte heeft ontkend bij de overval betrokken te zijn geweest. Het hof veroordeelt hem toch. Het hof leidt zijn betrokkenheid af uit telefoongegevens, camerabeelden van de plek waar de vluchtauto is gevonden en de verklaring van verdachte 2. Het hof legt dezelfde straf op als de rechtbank, namelijk elf jaar gevangenisstraf.

Oordeel van het hof over verdachte 2

De andere verdachte heeft bekend betrokken te zijn geweest bij de woningoverval en de gijzeling. Hij ontkent verantwoordelijk te zijn voor de poging tot doodslag op de agenten. Hij zegt niet te hebben geschoten. Het hof oordeelt dat inderdaad niet is vast te stellen dat verdachte 2 zelf heeft geschoten. Wel vindt het hof dat verdachte 2 zo nauw heeft samengewerkt met de schutters, dat hij ook verantwoordelijk is voor de poging tot doodslag. Hij moet zich van tevoren gerealiseerd hebben dat een gewapende confrontatie het gevolg zou zijn van de overval.

Verdachte 2 is door de rechtbank ook veroordeeld voor een poging tot zware mishandeling, een mishandeling en een bedreiging die losstaan van de overval. Het hof vindt dit echter niet bewezen. Mede daarom legt het hof een lagere straf op dan de rechtbank, namelijk twaalf jaar gevangenisstraf.