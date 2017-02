Vrachtwagenchauffeur veroordeeld voor verkeersovertreding op A50

De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag uitspraak gedaan in een zaak waarbij een 48-jarige vrachtwagenchauffeur uit Heesch in februari 2016 met zijn vrachtwagen achter op een plots ontstane file op de A50 reed. Hierdoor ontstond een kettingbotsing waarbij in totaal 7 voertuigen betrokken waren. Eén van de bestuurders van die voertuigen kwam om het leven en 2 andere inzittenden raakten zwaargewond.

Moment van onoplettendheid

De officier van justitie verweet de man onvoorzichtig rijgedrag en aanmerkelijke schuld in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet en eiste daarvoor een taakstraf van 180 uur. De rechtbank oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de man langere tijd onvoorzichtig reed. Er was sprake van één moment van onoplettendheid en dat is in dit geval niet te kwalificeren als een verkeersmisdrijf. Wel staat volgens de rechtbank vast dat de man gevaar op de weg veroorzaakte door niet tijdig te remmen. Dat is juridisch gezien een verkeersovertreding in de zin van artikel 5 van de Wegenverkeerswet waarvoor een maximale straf van 2 maanden hechtenis of een geldboete van 4.100 euro kan worden opgelegd.

Uiterst betrokken

De rechtbank houdt er rekening mee dat de man vrijwel direct na het ongeval contact zocht met de nabestaanden van de overleden bestuurder en met de overige slachtoffers. Ook daarna onderhield hij contact. De man voelt zich uiterst betrokken bij hen. Bovendien kocht de man vanwege het ongeval een nieuwe vrachtwagen die is uitgerust met een signaleringssysteem voor stilstaand verkeer en andere extra veiligheidsvoorzieningen. Mede hieruit blijkt dat de verdachte zeer doordrongen is van de fout die hij maakte. De rechtbank is ervan overtuigd geraakt dat het overlijden van het slachtoffer en het leed van de nabestaanden en de gewonden de verdachte erg hebben aangegrepen. Al met al is bij de rechtbank een beeld ontstaan van een verdachte waarover, behalve de verkeersovertreding, niets negatiefs valt op te merken. Daarom ziet de rechtbank in dit geval niet in welk doel gediend is met het opleggen van enige straf of maatregel. De man wordt daarom wel schuldig verklaard, maar krijgt geen straf of maatregel opgelegd.