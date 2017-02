Nederlandse rechters benoemd in Kosovo-rechtbank

Raadsheren Raoul Dekkers en Mappie Veldt Foglia, beiden werkzaam bij het gerechtshof Den Haag, zijn dinsdag (7 februari) benoemd voor de Kosovo Specialist Chambers (scp-ks.org).

De raadsheren (rechters in hoger beroep) zijn samen met nog 17 andere rechters benoemd om aan de slag te gaan bij deze speciale rechtbank die onderdeel is Kosovaarse rechtssysteem. De rechtbank is met behulp van de Europese Unie opgezet voor de berechting van ernstige misdrijven begaan door leden van het Kosovo Liberation Army, tijdens de Kosovo-oorlog eind jaren ’90.

De rechtbank is gevestigd in Den Haag in het

oude Europol gebouw (denhaag.nl) en wordt bemenst door een internationale groep rechters, openbaar aanklagers en medewerkers.