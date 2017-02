Veroordeling advocaat tot gevangenisstraf voor fraude en oplichting van cliënten

Het Haagse gerechtshof heeft vandaag een 57-jarige oud-advocaat uit Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het openbaar ministerie. De rechtbank had eerder een gevangenisstraf opgelegd van 42 maanden. Door het aanzienlijke tijdverloop in deze zaak komt het hof tot een iets lagere straf.

De verdachte, een advocaat, heeft zich gedurende een langere periode schuldig gemaakt aan oplichting van cliënten. Er werden beschikkingen van de rechtbank, brieven van de Raad van State en van de Raad van Arbitrage voor de bouw en facturen vervalst. Daardoor dachten cliënten ten onrechte dat zij ten behoeve van hun procedure geld moesten storten op de rekening van het advocatenkantoor. Op die manier is door verschillende cliënten een totaalbedrag van ruim 4 miljoen euro ten onrechte gestort op de bankrekening van haar kantoor. Van een deel van het geld zijn diverse goederen gekocht, van de rest van het bedrag is het onduidelijk wat daarmee gebeurd is. Ook heeft de verdachte voor een aanzienlijk bedrag bij een juwelier sieraden gekocht en meegekregen die zij nooit heeft betaald.