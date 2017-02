HSL-Zuid mag deel uitmaken van de concessie voor hoofdrailnet

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed vandaag uitspraak in het beroep van enkele regionale vervoerders tegen de concessie voor het hoofdrailnet. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verleende die concessie, waarvan het personenvervoer over de HSL-Zuid deel uitmaakt, zonder openbare aanbesteding aan NS.

Het CBb vindt dat de staatssecretaris de concessie onderhands aan NS mocht verlenen; financieel is dat het voordeligst en de reiziger heeft geen belang bij een opsplitsing van het hoofdrailnet.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

