240 uur taakstraf voor dodelijk verkeersongeval Zeist

Een 53-jarige man uit Driebergen is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 12 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man veroorzaakte in juli 2016 een dodelijk verkeersongeval op de Schaerweijdelaan in Zeist.

Extra oplettendheid

Het slachtoffer fietste op de Schaerweijdelaan in de richting van de rotonde met de Oude Arnhemseweg. De rechtbank is van oordeel dat, gelet op het karakter van de weg waar het ongeval heeft plaatsgevonden, extra oplettendheid was vereist. Zeker omdat de verdachte de weg kende en omdat hij beroepschauffeur is. Door de breedte van de vrachtwagen bleef er door de versmalling van de weg slechts minimale vrije ruimte voor het slachtoffer om te fietsen. Hij had in deze situatie achter de fietser moeten blijven rijden. Op de zitting verklaarde de man dat hij het bord, waarmee wordt aangegeven dat het beter is als auto’s achter fietsers blijven rijden, niet had gezien.

Onvoorzichtig rijgedrag

De man heeft als bestuurder van een vrachtwagen onvoorzichtig gereden, waardoor hij dit verkeersongeval heeft veroorzaakt. Voor wat betreft de taakstraf ziet de rechtbank geen aanleiding om af te wijken van wat is geëist. De rechtbank houdt daarmee ook rekening met de landelijke oriëntatiepunten. Deze oriëntatiepunten adviseren in het geval van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop een taakstraf op te leggen van 240 uur en een rijontzegging van 12 maanden.

Proeftijd ontzegging van de rijbevoegdheid

De rechtbank legt 9 maanden van de ontzegging van de rijbevoegdheid voorwaardelijk op met een proeftijd van 2 jaar. De rechtbank houdt er rekening mee dat de man werkzaam is als beroepschauffeur en een blanco strafblad heeft.