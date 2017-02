Oppasmoeder vrijgesproken van doodslag op baby

Een 44-jarige gastouder is vrijgesproken van doodslag op een baby in 2013. Ze werd ervan beschuldigd een vier maanden oude baby opzettelijk van het leven te hebben beroofd door hem met kracht heen en weer te schudden. De rechtbank acht dit echter niet wettig en overtuigend bewezen.

Onderzoek

De gastouder trof het kindje naar eigen zeggen bewusteloos aan in zijn bedje op 17 juni 2013. Zij schrok hier hevig van en verklaarde handelingen te hebben verricht om het kindje weer bij bewustzijn te krijgen. De baby overleed enkele dagen later aan de gevolgen van een bloeduitstorting en hersenschade.

Doodsoorzaak

De rechtbank volgt de medische verklaringen waaruit blijkt dat het toegebrachte letsel vlak voor de 112-melding door hard schudden moet zijn veroorzaakt. De gastouder heeft verklaard op dat moment als enige bij de baby te zijn geweest. De rechtbank heeft vastgesteld dat zij het fatale letsel moet hebben toegebracht. De gastouder heeft altijd ontkend de baby intensief te hebben geschud.

Opzet

De rechtbank gaat ervan uit dat de gastouder niet met opzet heeft gehandeld. Weliswaar wist zij vanuit haar beroepsmatige ervaring met jonge kinderen dat de kans op overlijden of zwaar letsel aanwezig is als een baby van vier maanden krachtig heen en weer wordt geschud, maar de rechtbank is van oordeel dat er geen aanwijzingen zijn dat de vrouw de baby wilde doden. Ze heeft steeds verklaard, ook tijdens opgenomen vertrouwelijke gesprekken, dat ze geschrokken was toen ze de baby aantrof en hij niet reageerde en dat zij met haar handelen hem juist bij bewustzijn wilde krijgen. Van een motief bij verdachte om het kind te doden is niet gebleken. De rechtbank acht niet bewezen dat de gastouder het fatale letsel met opzet heeft toegebracht. Ze wordt daarom vrijgesproken van doodslag.