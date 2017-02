3 jaar cel voor misbruik dochter

Een 52-jarige man uit Eindhoven is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar wegens seksueel misbruik en het in bezit hebben van dierenporno.

De man maakte zich vanaf 2007 op meerdere momenten schuldig aan ontucht met zijn dochter. Het seksueel misbruik begon toen zij ongeveer 5 jaar oud was en eindigde pas toen zij 13 jaar was. De politie trof in de woning van de man bovendien een cd aan met daarop foto’s en video’s van seksuele handelingen waarbij mens en dier zijn betrokken.

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij volledig voorbij is gegaan aan de psychische schade die hij zijn dochter heeft aangedaan. Hij liet zich kennelijk alleen maar leiden door zijn eigen lustgevoelens en maakte de lichamelijke en geestelijke gezondheid van zijn eigen dochter dus ondergeschikt aan het bevredigen van die gevoelens. Daarmee heeft de man het vertrouwen dat zijn kind in hem als ouder had mogen stellen ernstig geschaad. De man, die niet eerder veroordeeld is, moet zijn dochter een schadevergoeding betalen van ruim 8.500 euro. Ook wordt hij direct in detentie genomen, omdat de rechtbank de schorsing van zijn voorlopige detentie met ingang van heden heeft opgeheven.

De verwijzing naar de uitspraak volgt zo spoedig mogelijk.