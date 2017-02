Nijmegenaar krijgt tbs met dwangverpleging voor geweldpleging

De rechtbank veroordeelde een 44-jarige man uit Nijmegen tot tbs met dwangverpleging opgelegd. Hij kreeg deze straf voor het mishandelen van zijn moeder en voormalig buurman.

Op 16 maart 2016 werd de buurman werd op straat plotseling door de Nijmegenaar aangevallen. Daarbij liep de buurman zwaar lichamelijk letsel op. Toen de ouders van de Nijmegenaar wilden ingrijpen, mishandelde hij ook zijn moeder.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

Op basis van een rapport van het Pieter Baan Centrum stelt de rechtbank vast dat de man lijdt aan een ernstige vorm van schizofrenie. Dit was ook het geval tijdens de mishandelingen, zodat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is.

Vanwege zijn volledig ontoerekeningsvatbaarheid is de man geen strafbare dader en wordt aan hem geen straf opgelegd. Wel legde de rechtbank tbs met dwangverpleging op, omdat hij door zijn stoornis een gevaar is voor de samenleving en hij langdurig behandeld moet worden. Hoewel tbs in het algemeen wordt opgelegd voor zwaardere vergrijpen, is dit volgens de rechtbank de enige manier waarop de veiligheid in de maatschappij voldoende kan worden gewaarborgd.

Tot slot moet de man aan zijn voormalig buurman een schadevergoeding van ruim 900 euro betalen.

De volledige uitspraak wordt binnenkort gepubliceerd.