Rechtspraak onderzoekt diefstal documenten rechtbank Amsterdam

De Raad voor de rechtspraak stelt samen met de rechtbank Amsterdam een onderzoek in naar de diefstal van vertrouwelijke informatie van de rechtbank. Het lijkt erop dat de informatie uit een papiercontainer is gestolen. De rechtbank heeft inmiddels aangifte gedaan van diefstal.

Vertrouwelijk

De Telegraaf berichtte vanochtend dat bouwvakkers de documenten hadden gevonden tijdens sloopwerkzaamheden, en bij de redactie van de krant hadden afgeleverd. ‘Het politieonderzoek zal uitwijzen of het zo gegaan is, maar dergelijke informatie behoort hoe dan ook niet bij de media terecht te komen’, zegt voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak. ‘Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat rechters en rechtspraakpersoneel zorgvuldig omgaan met alle informatie die zij onder ogen krijgen en dat niemand daarop de hand kan leggen’.

Richtlijnen

Bij de Rechtspraak gelden duidelijke richtlijnen voor het omgaan met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie. Er zijn afspraken over wie toegang heeft tot die informatie en ook over hoe dergelijke documenten worden bewaard, vernietigd of weggegooid. Papieren die niet meer worden gebruikt, gaan in afsluitbare containers die worden afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Onderzoek

Hoe de Amsterdamse documenten toch in verkeerde handen konden komen, wordt nu onderzocht. De rechtbank informeert iedereen van wie vertrouwelijke informatie is gelekt. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens wordt ingelicht.