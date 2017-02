Gemeente Utrecht mag garagebedrijf sluiten

De gemeente Utrecht mag een garagebedrijf in Utrecht sluiten. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de gemeente op basis van bestuurlijke rapportages in redelijkheid heeft kunnen concluderen dat het garagebedrijf criminele activiteiten faciliteert. Het is aannemelijk dat de garagehouder had kunnen weten dat zijn werkzaamheden een illegaal doel dienden. Hoewel de garagehouder misschien niet concreet heeft geweten ten behoeve van welke criminele activiteiten hij werkzaamheden heeft verricht, staat naar het oordeel van de voorzieningenrechter wel vast dat de activiteiten zijn aan te merken als zware criminaliteit. De gemeente mag daarom overgaan tot sluiting van het bedrijf.

De gemeente heeft nog niet voldoende gemotiveerd waarom het garagebedrijf voor de duur van twaalf maanden moeten worden gesloten en waarom niet zou kunnen worden volstaan met een sluiting van zes maanden. De gemeente kan dit motiveringsgebrek zelf herstellen en is geen aanleiding om de voorlopige voorziening alsnog toe te wijzen.