Zeven jaar cel voor poging tot doodslag op 24-jarige man

Een 21-jarige man is in hoger beroep door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, conform de eis van de advocaat-generaal, veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor een poging tot doodslag op een 24-jarig slachtoffer. Tevens moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van ruim 20.000 euro. De rechtbank had de verdachte eerder ook tot 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zijn mededader, een 26-jarige man, is in hoger beroep veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf voor openlijke geweldpleging.

Doodslag

Evenals de rechtbank vindt het hof dat er geen sprake is van voorbedachte raad en daarmee dus ook niet van een poging tot moord. Het hof acht de poging tot doodslag bewezen. Het hof komt, anders dan de rechtbank, niet tot het medeplegen, nu niet kan worden vastgesteld dat er sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en een ander die er op gericht was een persoon van het leven te beroven.

Schietincident

Het gaat in deze zaak om een schietpartij in Enschede op 8 september 2015. Er werd door de politie een ernstig gewonde man aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer van dichtbij met een jachtgeweer met afgezaagde loop is neergeschoten. Hij is in zijn rechterzij geraakt door honderden hagelkogels en is hierdoor ernstig en levensbedreigend gewond geraakt. Een spoedoperatie was noodzakelijk. Uiteindelijk is een groot deel van zijn lever verwijderd en is zijn galblaas geheel verwijderd. In zijn lichaam is een grote hoeveelheid kogeltjes achtergebleven die niet verwijderd kunnen worden en die lood afzetten in zijn lichaam, wat vervolgens in zijn bloedsomloop terecht kan komen. Derhalve blijft het gevaar van een loodvergiftiging voortdurend aanwezig.