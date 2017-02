Woning mag niet op slot en exploitatievergunning café mag niet worden ingetrokken

De burgemeester van Oss mocht een woning niet voor 12 maanden sluiten en mocht de exploitatievergunning van een café van een man niet intrekken. Dat besliste de rechtbank vandaag.

De politie trof in december 2015 op een perceel in Oss in een woning van de man 125 gram hennepresten aan. In een garage bij de woning van de man werden 5 hennepplanten aangetroffen en lampen en een ventilatiesysteem om de planten te kweken. In op hetzelfde perceel door de man verhuurde garageboxen, werd een grote hoeveelheid harddrugs, grondstoffen voor het maken van harddrugs, een tabletteermachine, een volledig ingerichte hennepkwekerij en een ontmantelde hennepkwekerij aangetroffen. Ook werden in de garageboxen patronen en een patroonhouder voor een vuurwapen, een gestolen auto en vermoedelijk van diefstal afkomstige fietsen gevonden.

De burgemeester besloot daarop onder meer de woning en de garageboxen op het perceel voor 12 maanden te sluiten en de exploitatievergunning voor het café in te trekken. In de bezwaarprocedure die de man tegen de burgemeester aanspande, heeft de burgemeester een deel van haar besluit niet gehandhaafd. Zo waren ook de Drank- en Horecawetvergunning van het café én een bistro van de man op een andere locatie ingetrokken, maar die intrekkingen heeft de burgemeester laten vallen.

De burgemeester heeft de woning voor 12 maanden gesloten vanwege de daarin aangetroffen hennepresten, de bij de woning aangetroffen hennepplanten met kweekinstallatie en de in een van de garageboxen aangetroffen harddrugs. De exploitatievergunning voor het café is ingetrokken omdat volgens de burgemeester de directe omgeving in gevaar wordt gebracht door de op het perceel aangetroffen hennepkwekerijen en de productie van en handel in harddrugs, waardoor volgens haar het woon- en leefklimaat in de directe omgeving en de openbare orde ernstig nadelig worden beïnvloed.

De man stelt dat de sluiting van de woning en de intrekking van de exploitatievergunning onrechtmatig zijn. Volgens de man was de hennep voor eigen gebruik en is bovendien onvoldoende rekening gehouden met zijn belangen en die van zijn gezin bij het behoud van de woning. Ook heeft de burgemeester volgens de man niet goed gemotiveerd dat door het café de directe omgeving in gevaar wordt gebracht.

Oordeel

De rechter oordeelt dat de burgemeester de sluiting van de woning niet goed heeft gemotiveerd. Zij is in haar besluit niet ingegaan op het argument van de man dat de in de woning gevonden softdrugs voor eigen gebruik zijn. De man heeft gesteld dat zijn vrouw chronische reumaklachten heeft en verlichting in de pijnen ervaart door het blowen. De kwaliteit van de wiet heeft hij in eigen hand door deze zelf te telen, aldus de man. Verder heeft de burgemeester niet goed gemotiveerd waarom zij van haar beleid is afgeweken door de woning 12 maanden te sluiten. Vanwege de handelshoeveelheid harddrugs in een van de garageboxen mocht de burgemeester weliswaar die garagebox sluiten, maar ze moet wel aan de man uitleggen waarom zij daarin ook aanleiding heeft gezien de woning 12 maanden te sluiten. Dit, terwijl de burgemeester van de man aanneemt dat hij niet wist van de harddrugs in de garagebox. Ook heeft de burgemeester in haar besluit niet kenbaar rekening gehouden met de belangen van de man en zijn gezin bij het behoud van de woning. Dit zal de burgemeester alsnog moeten doen. Hetzelfde geldt voor de intrekking van de exploitatievergunning. Ook dit is volgens de rechtbank niet goed gemotiveerd. De burgemeester zal alsnog moeten uitleggen waarom zij vindt dat de wijze waarop de man het café exploiteert het woon- en leefklimaat in de directe omgeving van het café en de openbare orde nadelig beïnvloed.

De rechter oordeelt dat de burgemeester binnen 6 weken een nieuw besluit moet nemen met inachtneming van deze uitspraak.