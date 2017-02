Uitspraak verlenging jeugd TBS ‘Facebookmoord’ zaken

De rechtbank Gelderland heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaken van 2 mannen die zijn veroordeeld in de zogeheten facebookmoord. Daarbij is op 14 januari 2012 het slachtoffer en haar vader in de deuropening van haar woning neergestoken, het meisje is later aan haar verwondingen overleden. De zaak van de derde betrokkene behandelt de rechtbank op 21 februari 2017.

In deze zaak zijn 3 betrokkenen veroordeeld, een dader en 2 personen die het feit hebben uitgelokt. De dader (destijds 15 jaar) is toen veroordeeld tot een jeugddetentie van 12 maanden (de maximale straf) en plaatsing in een jeugdinrichting (jeugd TBS) en het betalen van schadevergoeding. De uitlokker is veroordeeld tot een jeugddetentie van 24 maanden en plaatsing in een jeugdinrichting.

Verlenging jeugd TBS met 9 maanden voor dader

De rechtbank heeft beslist dat de plaatsing in de jeugdinrichting van de dader, een nu 19-jarige man, verlengd wordt met 9 maanden. Dit is gelijk aan de vordering van de officier van Justitie.

De rechtbank heeft gekeken naar de rapportages en de adviezen van de gedragsdeskundigen. Met de man zijn in de afgelopen 5 jaar de gebeurtenissen en de bijbehorende problematiek uitvoerig besproken. Hij heeft diverse behandelingen en therapieën gevolgd. Hij is minder beïnvloedbaar geworden en neemt meer eigen verantwoordelijkheid.

Wel zijn er nog zorgen over het aanvoelen van situaties en het aangaan van relaties. Hij is half november 2016 overgeplaatst naar de Beperkt Beveiligde Inrichting en moet verder werken aan het leren omgaan met vrijheden. Het recidiverisico wordt als laag tot matig ingeschat.

Uitlokker komt onder voorwaarden vrij

De rechtbank heeft in de zaak van de uitlokker beslist, dat plaatsing in een jeugdinrichting wordt beëindigd, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Ook deze beslissing is gelijk aan de vordering van de officier van justitie.

Deze 22-jarige man heeft in de afgelopen 5 jaar een duidelijke positieve groei laten zien, kan omgaan met verantwoordelijkheden en vrijheden. Hij heeft werk en door therapeutische interventies is zijn sociaal emotionele achterstand ingehaald. Het recidiverisico is laag.

De deskundigen hebben geadviseerd om de PIJ maatregel voorwaardelijk te beëindigen onder de volgende bijzondere voorwaarden:

inzet voor een zinvolle dagbesteding

medewerking aan het volgen van ambulante behandeling (psychotherapie) wanneer de reclassering dit nodig acht

locatieverbod voor Arnhem

contactverbod met nabestaanden en mededaders, inzicht verschaffen in sociaal netwerk en zich open en controleerbaar opstellen.

Onder deze en de algemene voorwaarden stopt de jeugd TBS voor de man.