Veertien maanden cel voor grootschalige belastingfraude

Een 66-jarige Utrechter is veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien maanden, waarvan vier voorwaardelijk, voor belastingfraude. Als belastingconsulent diende de man jarenlang een groot aantal valse aangiften in. Hierdoor liep de Belastingdienst ruim 470.000 euro mis. De cliënten van de man wisten niets van de fraude af.

Niet-bestaande aftrekposten

In de belastingaangiften van zijn cliënten voerde de man bij de aftrekposten steevast zorgkosten op die niet waren gemaakt, of hij vulde een veel hoger bedrag in dan in werkelijkheid was betaald. In de meeste gevallen ging het om vele duizenden euro’s die ten onrechte als aftrekpost werden opgevoerd.

Doordat zijn cliënten hierdoor vaak minder belasting hoefden te betalen, had de man aan klanten geen gebrek: per jaar vulde hij voor ongeveer 2500 mensen hun aangifte in. Dat deed hij in hoog tempo: per klant boekte hij slechts tien tot vijftien minuten in. Op die manier verdiende hij circa 50.000 euro per jaar.

Allochtone klanten wisten van niks

De klantenkring van de man bestond vrijwel uitsluitend uit allochtonen die gebrekkig of helemaal geen Nederlands konden spreken, lezen of schrijven. Voor hen was het dan ook onduidelijk wat er werd ingevuld. Ze vertrouwden erop dat de man de aangiftes op de juiste manier invulde.

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij met zijn diensten vooral zijn eigen financiële belang in het vizier had. Hij bekommerde zich er kennelijk niet om dat zijn klanten het risico liepen op navorderingen door de Belastingdienst. Uit de verhoren van klanten bleek dat zij nog steeds bezig zijn de ten onrechte teruggekregen bedragen terug te betalen aan de Belastingdienst.

Naast de opgelegde gevangenisstraf mag de man zijn beroep als belastingconsulent drie jaar lang niet uitoefenen.