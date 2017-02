Veroordeling voor heling in monstranszaak

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 februari 2017 voor de tweede keer uitspraak gedaan tegen een van de verdachten in de zogenoemde monstranszaak. De verdachte is voor heling veroordeeld. Het hof legt hem een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op van 15 maanden. Daarbovenop moet hij nog een taakstraf uitvoeren van 120 uur.

De diefstal van de monstrans

Op 29 januari 2013 wordt uit museum het Catharijneconvent een waardevol historisch kunstwerk gestolen. Het gaat om een zogenoemde monstrans. De dief slaat met een moker een ruit en de vitrine aan diggelen. Hij neemt de monstrans mee en vlucht op een scooter, die door een mededader wordt bestuurd. Ongeveer 2 weken later vindt de politie een deel van de monstrans terug in een auto.

Eerdere veroordelingen

Inmiddels zijn 3 personen onherroepelijk veroordeeld in de zaak. Twee van hen hebben voor de diefstal gevangenisstraffen gekregen van 36 en 42 maanden. De derde is alleen als medeplichtige aangemerkt en heeft een gevangenisstraf gehad van 24 maanden.

Een vierde verdachte is op 19 september 2013 door de rechtbank veroordeeld voor heling van de monstrans. De rechtbank heeft toen een gevangenisstraf opgelegd van 18 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Verdachte en de officier van justitie zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Het hof heeft vervolgens de verdachte veroordeeld voor diefstal. De Hoge Raad heeft deze uitspraak echter vernietigd. Daarom moest het hof zich een tweede keer over deze zaak buigen.

Het oordeel van het hof

Het hof oordeelt nu dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de heling van de monstrans. Dat hij een rol had bij de diefstal en welke rol dit dan zou zijn geweest, is niet duidelijk geworden. Wel staat vast dat verdachte de monstrans voorhanden heeft gehad na de diefstal en dat hij wist dat de monstrans gestolen was.

Verdachte heeft voor deze zaak 13 maanden vastgezeten. Sinds zijn vrijlating heeft hij zijn leven een positieve wending gegeven. Ook is sinds de diefstal nogal wat tijd verstreken. Het hof is daarom van oordeel dat verdachte niet terug hoeft naar de gevangenis. Rekening houdend met de voorwaardelijke invrijheidstelling legt het hof daarom niet meer gevangenisstraf op dan 15 maanden. Die straf is echter niet zwaar genoeg voor de heling van een zoiets waardevols als de monstrans. Daarom moet de verdachte ook nog 120 uur werken.