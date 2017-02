Man uit Tiel krijgt 3 jaar gevangenisstraf voor woningoverval

De rechtbank veroordeelde een 20-jarige man uit Tiel tot een gevangenisstraf van 3 jaar voor een woningoverval.

De man en zijn mededaders zijn met sjaals voor hun gezicht en een voorwerp dat eruit zag als een echt vuurwapen naar binnen gegaan. In de woning hebben zij de slachtoffers van 16 en 17 jaar meermalen met dit vermeende wapen bedreigd. Er is geweld in de vorm van slaan, duwen en het grijpen bij de keel gebruikt. Tijdens de overval is 1 van de slachtoffers vastgebonden.

Traject op maat

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De rechtbank vindt een forse gevangenisstraf passend. De rechtbank weegt echter ook mee dat de overval niet erg professioneel is uitgevoerd. Anderzijds houdt de rechtbank – in het voordeel van de man- rekening met het feit dat hij niet eerder voor zulke ernstige feiten is veroordeeld. Bovendien is de man nog zeer jong. Uit de rapportages volgt dat hij begeleiding en behandeling nodig heeft om onder meer weerbaarder te worden en zelfstandig een leven op te bouwen. De rechtbank vindt daarvoor een op maat gemaakt traject binnen het kader van een voorwaardelijke invrijheidsstelling na zijn gevangenisstraf het meest passend. Daarom legt de rechtbank, in afwijking van de eis van de officier van justitie, een geheel onvoorwaardelijke straf van 3 jaar op met aftrek van voorarrest.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man een schadevergoeding van 1.100 euro betalen aan 1 van de slachtoffers.

De volledige uitspraak wordt binnenkort gepubliceerd.