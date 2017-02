Celstraf voor smokkel van 5.000 xtc-pillen

Een 53-jarige man uit Griekenland is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Op Eindhoven Airport smokkelde hij samen met anderen 5.000 xtc-pillen.

Volgens de verdachte nam hij op de avond voor zijn vlucht in oktober 2016 een sporttas aan van een man. Die (lege) tas moest hij afleveren in Malta. Hiervoor zou de verdachte naar eigen zeggen 2.000 euro krijgen. Hij verklaarde dat het hem opviel dat de tas zwaar was. Vervolgens is hij een dag later naar Eindhoven Airport gegaan en heeft ingecheckt voor een vlucht naar Malta. Bij controle van de bagage werden de xtc-pillen in de bewerkte tas gevonden.

Volgens de man wist hij niet dat er drugs in de tas zaten. De rechtbank leidt uit de gang van zaken af dat de verdachte vanaf het moment dat hij de tas in ontvangst nam wist, of in ieder geval moest vermoeden, dat in de tas verboden middelen zaten. De verdachte verklaarde bij de politie bovendien dat hij vermoedde dat hij mogelijk iets illegaals vervoerde.

De rechtbank houdt er rekening mee dat de pillen een totaalgewicht hebben van bijna 1,7 kilo, wat een zeer grote hoeveelheid is. In strafmatigende zin weegt mee dat de man in Nederland in detentie zit, waar hij de taal niet spreekt en waar hij ver verwijderd is van zijn familie. De rechtbank ziet bovendien aanleiding om 2 maanden meer voorwaardelijk op te leggen dan de officier van justitie eiste, om de man ervan te weerhouden opnieuw in de fout te gaan.