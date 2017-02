Amsterdammers bestraft voor inbraak telecomzaak Ermelo

De rechtbank veroordeelde 3 Amsterdammers voor een inbraak bij een telecomzaak in Ermelo. Zij kregen gevangenisstraffen van 5 tot 6 maanden opgelegd. Een vierde verdachte, een 22-jarige Amsterdammer, werd vrijgesproken.

In de nacht van 21 op 22 oktober 2016 braken de mannen in bij een telecomzaak in Ermelo. Na het meenemen van onder andere een aantal iPads, notebooks en telefoons sloegen zij met een auto op de vlucht. Dankzij een alarmmelding vanuit de telecomzaak en een alerte getuige kon de politie de Amsterdammers kort na de inbraak in de kraag vatten.

Gevangenisstraffen

De 19-jarige Amsterdammer kreeg een celstraf van 5 maanden opgelegd. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van 750 euro betalen. De andere 2 mannen (beiden 22) kregen 6 maanden celstraf. Ook zij moeten een schadevergoeding van 750 euro betalen. Het Openbaar Ministerie had hogere straffen geëist. Omdat de rechtbank de mannen vrijsprak van het stelen van autokentekenplaten, valt de straf lager uit.

Vrijspraak voor inbraak, werkstraf voor opzetheling

Een 22-jarige man werd vrijgesproken van de inbraak. Hij bestuurde die nacht de auto. Uit de camerabeelden blijkt dat de auto voor de toegangsdeur van de telecomzaak wordt geparkeerd. Hierna stapten er rechtsvoor, rechtsachter en linksachter iemand uit de auto. Even later stappen de medeverdachten weer in en rijdt de auto weer weg. Hieruit kan niet meer worden geconcludeerd dan het feit dat de Amsterdammer in de auto wachtte en vervolgens wegreed toen de medeverdachten weer instapten. Met andere woorden: hij faciliteerde de vluchtmogelijkheid en van verdere betrokkenheid blijkt niet.

Wel werd de man schuldig bevonden aan opzetheling. Volgens de rechtbank moet hij weet hebben gehad van de gestolen kentekenplaten op zijn auto. Daarom krijgt hij een werkstraf opgelegd van 60 uur, waarvan 30 voorwaardelijk. Aan zijn straf zijn bijzondere voorwaarden gekoppeld. Zo heeft de man een meldplicht bij de reclassering en moet hij deelnemen aan een gedragsinterventie. Tot slot moet de Amsterdammer zich laten begeleiden en ondersteunen op het gebied van dagbesteding en inkomen.

De volledige uitspraken worden binnenkort gepubliceerd.