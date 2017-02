Celstraf en rijontzegging na dollemansrit

De rechtbank veroordeelde een 19-jarige man uit Bochelt (Duitsland) tot een celstraf van 8 maanden en een rijontzegging van 12 maanden. De man maakte zich schuldig aan het stelen van een auto, een poging tot zware mishandeling van 2 politieagenten en het bedreigen van een agent.

Vluchtpoging

Op 10 augustus 2015 stal de man een auto in Didam. Toen de politie hem daarin korte tijd later in de buurt van Varsseveld aantrof, probeerde hij op volstrekt onverantwoorde wijze aan een aanhouding te ontkomen. Zo reed de man eerst achteruit tegen een politieauto – met daarin 2 agenten – aan. Daarna sloeg hij met zeer hoge snelheid op de vlucht. Een stuk verderop in de buurt van Zelhem reed de man – nog steeds met zeer hoge snelheid – op een door een politieauto geblokkeerde rotonde af. Deze politieauto miste hij ternauwernood, wat voor de inzittende agent een zeer angstig moment was. De man kwam net na de rotonde met zijn auto in de sloot terecht en werd vervolgens aangehouden.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Er mag van geluk worden gesproken dat er geen slachtoffers door zijn rijgedrag zijn gevallen. Volgens de rechtbank is het zeer zorgwekkend dat de man – na te zijn geschorst uit voorlopige hechtenis – opnieuw een diefstal heeft gepleegd. Volgens het rapport van de psycholoog moet de man als verminderd toerekeningsvatbaar worden beschouwd. De rechtbank neemt dit advies over. Hiermee rekening houdend en het aantal gepleegde misdrijven is volgens de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend. Bij de opgelegde straf houdt de rechtbank rekening met het feit dat de man al 249 dagen in voorarrest heeft gezeten.

Tot slot moet de man een schadevergoeding van bijna 4.400 euro aan de 4 benadeelden betalen.