Celstraffen voor oplichting en diefstal met babbeltruc

De rechtbank Oost-Brabant heeft twee mannen uit Eindhoven van 34 en 60 jaar veroordeeld tot gevangenisstraffen voor diverse oplichtingen en diefstallen. De jongste verdachte krijgt 4 jaar gevangenisstraf opgelegd. De andere man krijgt voor zijn aandeel 24 maanden cel, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

De mannen benaderden tussen 19 november en 4 december 2015 in onder meer Helmond, Deurne, Zaltbommel en Geldrop hoogbejaarden met een zogenaamde babbeltruc. Ze deden zich onder meer voor als politieagent of als stadswacht. De mannen konden op die manier de woningen binnenkomen en troggelden vervolgens geld of goederen af of namen zelf spullen mee. Bij een slachtoffer in Deurne had de jongste verdachte al 1.500 euro buitgemaakt door zich voor te doen als medewerker van een gasbedrijf, toen hij een paar dagen later terugging met de medeverdachte. De mannen drongen de woning binnen en duwden de bewoonster in een stoel, hielden haar handen achter haar lichaam vast en bedreigden haar om nog meer geld weg te kunnen nemen. Ze namen uiteindelijk alleen een sleutelbos mee.

De rechtbank spreekt de verdachten vrij van sommige van de ten laste gelegde babbeltrucs omdat er onvoldoende bewijs is dat zij (of een van hen beiden) bij de slachtoffers aan de deur kwamen.

Bij het bepalen van de straffen houdt de rechtbank er bij beide verdachten rekening mee dat hier sprake is van buitengewoon ernstige feiten. Dergelijke feiten veroorzaken vanwege het brutale karakter niet alleen gevoelens van intense verontwaardiging in de maatschappij, maar kweken ook gevoelens van angst en onveiligheid bij oudere op zichzelf wonende personen. De mannen pleegden de delicten steeds in de woning van de slachtoffers, waardoor het gevoel van veiligheid ernstig is geschaad. Daarnaast brengen dergelijke misselijkmakende feiten voor de slachtoffers materiële schade en overlast met zich mee. Hier hebben de verdachten zich niets van aangetrokken. In het bijzonder weegt de rechtbank bij de jongste verdachte mee dat hij vaker veroordeeld is. Anderzijds weegt mee dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is vanwege een cognitieve- en een persoonlijkheidsstoornis.

De mannen moeten de slachtoffers in totaal 3.175 euro aan schadevergoeding betalen.