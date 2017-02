4 jaar gevangenisstraf voor poging doodslag op peuter uit Landgraaf

De rechtbank heeft een 27-jarige man uit Maastricht 4 jaar gevangenisstraf opgelegd voor het ernstig mishandelen van een 3-jarige peuter uit Landgraaf. Dat het jongetje niet aan zijn verwondingen is overleden, is enkel aan het direct medisch ingrijpen in het ziekenhuis te danken.

Hoofdletsel

Het jongetje kwam op de middag van 11 februari 2016 vrolijk en gezond thuis van het kinderdagverblijf. 2 uur later werd hij met zwaar hoofdletsel door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij had, onder meer, een schedelbreuk en bloedingen in zijn hoofd. Er was een 4 uur durende operatie nodig om het leven van de peuter te redden.

Wat is er gebeurd?

Wat er precies is gebeurd, heeft de rechtbank niet kunnen vaststellen. Wel is vast komen te staan dat de verdachte die middag een half uur tot 3 kwartier alleen in de woning is geweest met de peuter. De verdachte ontkent dit.

Ongeluk?

In deze zaak is een forensisch arts van het Nederlands Forensisch Instituut ingeschakeld. Deze heeft onderzocht of het letsel door een ongeluk kan zijn ontstaan. Of dat dit door geweld is veroorzaakt. De forensisch arts geeft aan dat dit letsel niet kan ontstaan bij een ongeluk. Het past bijvoorbeeld niet bij het stoten van het hoofd tegen een voorwerp bij dagelijkse activiteiten als sport en spel. Ook kan het niet zijn ontstaan door vallen van bijvoorbeeld de vensterbank of verwarming. Hij geeft aan dat het letsel wel door geweld kan zijn veroorzaakt. De rechtbank gaat dan ook niet uit van een ongeluk, maar van mishandeling.

Wie heeft het kind mishandeld?

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte het kind heeft mishandeld, toen hij alleen met de peuter in de woning was. Hoewel niet boven water is gekomen wat er precies is gebeurd, staat vast dat er grof geweld is gebruikt tegen het kind.

Kan opzet op de dood van de peuter worden bewezen?

De kans dat een klein kind komt te overlijden als gevolg van grof geweld op het hoofd is groot. Het hoofd is immers een zeer kwetsbaar deel van het lichaam is, zeker bij een jong kind. De verdachte heeft deze kans op de koop toe genomen.

Moet de verdachte behandeld worden?

Het zou goed zijn als verdachte behandeld zou worden voor, onder meer, zijn agressieproblematiek. Omdat de rechtbank niet overtuigd is dat de verdachte hiervoor gemotiveerd is, zal ze geen behandeling opleggen. Een TBS met voorwaarden als door de officier van justitie geëist, zal de rechtbank om diezelfde reden niet opleggen. Want ook voor een behandeling in dat kader moet de verdachte oprecht gemotiveerd zijn. TBS met dwangverpleging legt de rechtbank niet op, omdat de psycholoog in zijn advies heeft aangegeven dat die maatregel niet geschikt is voor de verdachte in verband met zijn verstandelijke beperkingen.

Welke straf?

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige kindermishandeling. Het kind was in zijn eigen woning, waar hij zich veilig moet kunnen voelen. De rechtbank is uit het dossier gebleken dat de thuissituatie van het jongetje al langere tijd bijzonder schrijnend en zorgelijk was. Het jongetje voelde zich niet veilig bij de verdachte en werd daartegen ook niet beschermd.

De rechtbank komt tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar. Ook moet de verdachte een schadevergoeding van bijna 5000 euro betalen aan het kind.