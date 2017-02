Processtukken per abuis aan journalisten gestuurd

In de digitale perslijst van de rechtbank Rotterdam, die journalisten wekelijks ontvangen, zijn deze week per abuis ook enkele processtukken meegestuurd. Dat is niet de bedoeling en de rechtbank Rotterdam betreurt ten zeerste dat dit is gebeurd. Iedereen moet er op kunnen vertrouwen dat de rechtbank zorgvuldig omgaat met gevoelige informatie. In dit geval is er een fout gemaakt.

Journalisten ontvangen wekelijks een overzicht van de zittingen bij de rechtbank Rotterdam. In strafzaken wordt ook de dagvaarding meegestuurd. Op basis van de Persrichtlijn is het verplicht om journalisten die informatie te verstrekken. Zij moeten goed geïnformeerd zijn om hun werk te kunnen doen. Procestukken zoals getuigenverklaringen, aangiftes, correspondentie en processen-verbaal worden niet aan journalisten verstrekt

Om de perslijst te mogen ontvangen, moeten journalisten zich aan bepaalde voorwaarden houden. Zo tekenen ze er voor dat ze de privacy van alle betrokkenen zullen respecteren en geldt er een embargo op de informatie uit de perslijst tot aan het moment dat die informatie tijdens de openbare behandeling ter sprake komt.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de processtukken die per abuis in de digitale perslijst van de rechtbank Rotterdam zijn opgenomen. In de per abuis verstuurde processtukken staat informatie die tijdens de openbare behandeling op de zitting ter sprake komt. De betrokken personen worden zo snel mogelijk door de rechtbank Rotterdam op de hoogte gesteld.