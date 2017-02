Gevangenisstraf voor zware mishandeling in café

De rechtbank Limburg heeft vandaag een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, vanwege zware mishandeling. De man moet ook de door het slachtoffer geleden schade vergoeden.

Wat is er gebeurd?

De man heeft op 27 december 2015 in een uitgaansgelegenheid te Horst een cafébezoeker met kracht met een bierglas in zijn hand in zijn gezicht geslagen, waardoor het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen. De man heeft verklaard dat hij een biertje stond te drinken in de buurt van de bar toen er een man schuin voor hem kwam staan. Om hem op afstand te houden, heeft hij het latere slachtoffer met zijn elleboog in de rug geduwd. Deze heeft zich daarop omgedraaid, waarop de man het slachtoffer met kracht in het gezicht heeft geslagen met de hand waarin hij zijn bierglas vasthad. De man heeft verklaard dat hij dacht dat hij door het slachtoffer zou worden aangevallen. Hij zou in een reflex hebben gehandeld, zich niet bewust van het glas in zijn hand.

Hoe oordeelt de rechtbank?

De rechtbank volgt de stelling van de man dat hij zich niet bewust was van het glas in zijn hand toen hij sloeg niet. De man heeft bij de politie verklaard dat hij een biertje stond te drinken toen het latere slachtoffer voor hem kwam staan. Het biertje had hij in zijn rechterhand. De rechtbank kan het zich niet voorstellen dat iemand die onder de door de man geschetste omstandigheden een biertje staat te drinken, zich niet bewust is van het glas in zijn hand. Van enige aanval in de richting van de man van de zijde van het slachtoffer, is niet gebleken. Op de zitting heeft de man verklaard dat hij geen herinnering heeft aan het moment dat hij sloeg. De rechtbank acht dat niet geloofwaardig.