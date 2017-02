‘Ademslot en begrenzer verplicht in auto’s’

Om het aantal verkeersslachtoffers naar beneden te brengen, moet iedere auto worden uitgerust met een ademslot, snelheidsbegrenzer en technologie die een smartphone blokkeert. Daarvoor pleit Egbert-Jan van Hasselt van de Nationale Politie. De landelijke projectleider Infrastructuur deed zondag tegenover De Telegraaf een oproep aan de politiek.

Automobilisten gedragen zich steeds slechter, stelt Van Hasselt. ,,Afleiding, drankgebruik en te hoge snelheid in het verkeer zijn steeds vaker de oorzaak van ongevallen.” Hij vindt dat actie moet worden ondernomen om het aantal ongelukken te laten dalen. ,,Technisch is hier wat aan te doen. Dus als je gedronken hebt, start je auto gewoon niet en als je te hard rijdt, gaat er een piepje af of remt je wagen automatisch af.”

De landelijke verkeersofficier Achilles Damen sluit zich in de krant aan bij de plannen van Van Hasselt. ,,Mits er juridisch geen haken en ogen aan zitten, ben ik voorstander.” Ook Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu erkent het probleem van smartphones op de weg. Ook als de telefoon in de houder zit, richten bestuurders de aandacht veelal op het beeldscherm en niet op de weg, stelde ze eerder.

Vorig jaar november werd bekend dat ze met telecombedrijven in gesprek gaat om te kijken naar de mogelijkheden. Ze ziet graag slimme technologie waardoor telefoons tijdens het rijden worden overgenomen door de auto. Want helemaal verbieden is volgens haar geen optie.