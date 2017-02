Consultatie: AFM bereidt reclameverbod schadelijke financiële producten voor

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bereidt een reclameverbod voor schadelijke financiële producten voor. De toezichthouder start daarvoor vandaag (20 februari 2017) een consultatie van de markt. Met het verbod zet de AFM een belangrijke stap in haar strijd tegen schadelijke financiële producten waaraan consumenten worden blootgesteld.

Aanleiding voor de maatregel is de vaststelling door verschillende Europese toezichthouders dat bepaalde schadelijke financiële producten op grote schaal en op agressieve wijze aan consumenten worden aangeboden. Dit leidt veelal tot een schadelijke situatie. Consumenten kunnen met deze producten snel geld verliezen, terwijl het op lange termijn niet goed mogelijk is winst te maken. De minister van Financiën heeft in september 2016 op advies van de AFM aangekondigd dat er een reclameverbod komt voor bepaalde financiële producten.

“De huidige lage-rente en digitalisering zijn een belangrijke voedingsbodem voor de opkomst van schadelijke online financiële producten. Ook hebben we hier te maken met partijen die vanuit het buitenland deze producten aanbieden,” zegt Merel van Vroonhoven, voorzitter van de AFM. “Daarom is het voor de AFM een prioriteit consumenten te beschermen tegen producten die tot grote verliezen leiden of met hoge kosten gepaard gaan. Met het reclameverbod krijgen we een belangrijk middel in handen in de strijd tegen giftige producten.”

De AFM heeft onderzocht welke financiële producten in aanmerking komen voor het reclameverbod. Tijdens dit onderzoek heeft de AFM onder meer gesproken met marktpartijen en andere Europese toezichthouders.

Risicovolle beleggingsproducten

De AFM wil de volgende beleggingsproducten aanwijzen voor het reclameverbod:

Binaire opties

Warrants

Coco’s

CfD’s met een mogelijkheid tot restschuld

CfD’s met een hefboom van 10 of hoger

Turbo’s met een hefboom van 10 of hoger

Futures met een hefboom van 10 of hoger

Reclameverbod voor flitskredieten

Daarnaast wil de AFM kredieten met een korte looptijd en een zeer hoge kredietvergoeding (de zogeheten flitskredieten), maar ook kredieten met een langere looptijd met een zeer hoge kredietvergoeding, aanwijzen voor het reclameverbod. Hierdoor krijgt de AFM de mogelijkheid om op te treden tegen (buitenlandse) online aanbieders van flitskrediet. De AFM waarschuwt al langer voor de risico’s van flitskredieten. Kwetsbare consumenten in geldnood worden door veelal buitenlandse aanbieders verleid om snel geld te lenen, maar overzien niet dat hiervoor te hoge kosten in rekening worden gebracht.

Trends

De AFM heeft in haar agenda 2016 – 2018 een aantal trends en risico’s beschreven:

Door de lage-rente omgeving zijn mensen op zoek naar hogere rendementen

Door de internationalisering beperken financiële markten zich niet meer tot de landsgrenzen

De technologische ontwikkelingen zorgen voor de opkomst van nieuwe spelers

De combinatie van deze trends maakt het voor partijen gemakkelijk om dit soort risicovolle financiële producten online en grensoverschrijdend aan te bieden. Zij zijn vaak gevestigd in het buitenland en werken op basis van een Europees paspoort. Het belang van samenwerking tussen de Europese toezichthouders neemt hierdoor toe.

Aanvullend op het reclameverbod kunnen vanaf januari 2018 onder MiFID II strengere eisen worden gesteld aan risicovolle beleggingsproducten voor consumenten. Hierdoor wordt het mogelijk de verkoop van bepaalde financiële instrumenten op te schorten.

Consultatieprocedure

De consultatie door de AFM staat open tot en met 3 april 2017. Aan marktpartijen wordt gevraagd te reageren per e-mail via nrgfo@afm.nl. De partijen kunnen melden op welke wijziging de reactie van toepassing is en of de reactie openbaar mag worden gemaakt. Ook wordt specifiek gevraagd naar de aanwijzing van futures en warrants voor het reclameverbod.

Tot slot consulteert de minister van Financiën tot en met 20 maart artikel 56a van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Dit artikel geeft de AFM de bevoegdheid om financiële producten die aan bepaalde criteria voldoen aan te wijzen die onder het reclameverbod komen te vallen.