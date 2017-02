Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU-Aansluitverordeningen

Vaststelling door de ACM van criteria voor de beoordeling van afwijkingsverzoeken (derogaties) in de zin van de EU Aansluitverordeningen (Elektriciteit).

In 2016 zijn drie nieuwe EU-Aansluitverordeningen op het gebied van elektriciteit in werking getreden, te weten Verordening (EU) 2016/631: de RfG-verordening (Requirements for Generators), Verordening (EU) 2016/1388: de DCC-verordening (Demand Connection Code) en Verordening (EU) 2016/1447: de HVDC-verordening (High Voltage Direct Current).

Deze EU-Aansluitverordeningen bevatten nieuwe regels voor de aansluiting op het net van diverse aangesloten partijen, waaronder producenten en grootverbruikers. De ACM kan – als regulerende instantie in de zin van deze verordeningen – afwijkingen van één of meerdere bepalingen van deze verordeningen toestaan in reactie op een ingediend afwijkingsverzoek door in de verordeningen gedefinieerde eigenaren van installaties, systemen of verbruikseenheden, relevante systeembeheerders of relevante transmissiesysteembeheerders (TSB’s).

Met dit besluit geeft de ACM invulling aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 61 van Verordening (EU) 2016/631, artikel 51 van Verordening (EU) 2016/1388 en artikel 78 van Verordening (EU) 2016/1447. Volgens deze bepalingen dient de regulerende instantie de criteria te specificeren voor het toestaan van afwijkingen van één of meerdere eisen van deze EU-verordeningen.