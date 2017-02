CBb: AFM boete voor particuliere belegger terecht

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is van oordeel, net als eerder de rechtbank Rotterdam, dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een particuliere belegger terecht heeft beboet omdat hij de koers van het aandeel New Sources Energy (NSE) in de periode augustus/september 2011 kunstmatig heeft opgestuwd.

De particuliere belegger gebruikte een methode om voor de aandelen, die gewoonlijk tweemaal per dag werden geveild, steeds een hogere prijs te bieden dan nodig was om ze te verkrijgen. De AFM mocht uitgaan van de theoretische openingsprijs van de aandelen, omdat NSE geen bepaalbare waarde in het economisch verkeer had. Daardoor steeg de waarde van zijn aandelenportefeuille, die nagenoeg alleen maar uit aandelen NSE bestond. Zodoende kreeg hij meer kredietruimte op zijn aandelenrekeningen bij de ING-bank, want die ruimte werd bepaald als een percentage van de waarde van de portefeuille.

Dergelijke aandelentransacties kunnen gerechtvaardigd zijn als de handelaar aantoont dat het een gebruikelijke marktpraktijk is of aantoont dat hij een gerechtvaardigde reden had voor zijn handelwijze. Daarin is deze belegger niet geslaagd. Het CBb ziet geen gronden om de opgelegde boete van 100.000 euro te verminderen. Daarbij is van belang dat de belegger weinig inzicht heeft gegeven in zijn financiële omstandigheden.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

